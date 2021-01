Omstridt Egebjerg-virksomhed er gået konkurs og nu solgt

»Det var ikke muligt at få en dialog med selskabets(T2o Egebjerg, red.) ledelse, der var sendt hjem til Litauen, men der blev afsagt konkursdekret, da det fremstod klart, at selskabet ejer(Lars Boysen, red.), beviseligt disponerede over selskabet udadtil. Det har herefter været min opgave at finde en seriøs køber, der kan håndtere virksomhedens produktionsanlæg og har interesser inden for genanvendelsesindustrien. Det lykkedes. Samtidig har køber overtaget forpligtelsen med at bortskaffe det store dækoplag, der stadig befinder sig på fabriksområdet,« siger han.

»Jeg har været i dialog med en række større miljøvirksomheder i markedet med interesser inden for samme branche. De var forbeholdne, fordi der jo er tale om et større fabriksanlæg, der skal flyttes ud af lejede lokaler, tilhørende samme ejer som T2O Egebjerg A/S. Det lykkedes at få virksomheden afhændet til et selskab med en ejerkreds, der er uafhængig af ejeren af T2O Egebjerg. Den nye ejer har overtaget driftsinventar, driftsmateriel og varelager, herunder forpligtelsen til at rydde op i dæklageret. Overdragelsen blev forelagt konkursboets hovedkreditorer, der er tilfredse med løsningen. Der resterer herefter et arbejde før bobehandlingen kan afsluttes med at inddrive de tilgodehavender, som konkursboet må have, samt sædvanlige undersøgelser af eventuel konkurskarantæne, ledelsesansvar og mulige omstødelige dispositioner. Det er min umiddelbare vurdering, at der er økonomisk stærke investorer bag køberselskabet, og at de nye ejere ønsker at investere et ikke ubetydeligt beløb i virksomheden fremadrettet. Virksomheden har til formål at skabe miljørigtige løsninger, blandt ved at omdanne dæk til nye råmaterialer af høj kvalitet, og den kan forhåbentlig skabe gode lokale arbejdspladser fremover,« siger han.