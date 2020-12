Odsherred Kommune er en af de kommuner, der er blevet pålagt at indføre besøgsrestriktioner på kommunesn plejecentre.

Omgående besøgsrestriktioner på Odsherreds plejecentre

Odsherred Kommune er sammen med Gribskov, Halsnæs, Sorø og Guldborgsund kommuner blevet pålagt omgående at udstede midlertidige besøgsrestriktioner til alle kommunale og private plejecentre.

Påbudet kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og kommer til at betyde, at: