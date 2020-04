Se billedserie Der skal indrettes nyt Hørve Bibliotek i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter - her biblioteksleder Jesper Bertelsen (tv.)og idrætscenter-formand Jens Lundgaard. Foto: Stefan Andreasen

Ombygning til nyt bibliotek i idrætscenter forsinket

Odsherred - 17. april 2020

Ombygningen af Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, så det kan rumme det nye Hørve Bibliotek, forventes at blive udskudt en måned, så der nu vil være byggestart i begyndelsen af juni, oplyser leder af Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred, Jesper Bertelsen, efter et byggemøde.

Det skubber også til åbningsdagen, der nu forventes at være midt i august.

Ifølge den nye, justerede plan vil byggetilladelsen være på plads midt april, udbudsrunde i slutningen af april, licitation og indstilling midt maj, opstart af byggeri begyndelsen af juni, og forventet ibrugtagning midt august, oplyser bibliotekslederen efter byggemødet.

- Jeg har orienteret den store gruppe borgere og politikere, som er med i processen omkring flytningen af biblioteket, og der er enighed om, at det ser fornuftigt ud, siger Jesper Bertelsen.

For at skabe plads til et bibliotek på 75 kvadratmeter i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter skal der i byggeriet inddrages en bid af foyeren (der bygges en glas-skillevæg), et depot-rum hvor der tidligere har været kiosk, en række toiletter, hal-inspektørens kontor, samt HK Lammefjordens klublokale.

Der bygges ny indgangssluse til selvbetjenings-biblioteket - en gate med tyverisikring - til venstre for hovedindgangen. Her er der et blændet mur-hul fra den tidligere kiosk, så der ukompliceret kan sættes et dør-parti i til gaten.

Brugerne vil fremover kunne lukke sig ind på selvbetjeningsbiblioteket gennem gaten med deres sundhedskort, når centrets hovedindgang er lukket.

- Håndværkerne skal bruge godt en måned til at bygge det nye bibliotek. Derefter skal vi bruge tiden frem til åbningen, der forventes at være midt i august, på at flytte bøger og andre materialer ind og stille selvbetjenings-elektronikken op, vurderer bibliotekslederen.