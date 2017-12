Ombudsmand måtte vente på kommune

Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har udtalt, at det var meget kritisabelt, at Odsherred Kommune var ni et halvt år om at gøre noget ved forureningen af en sø på Lindegaardsvænget i Rørvig. En sagsbehandlingstid, som forvaltningen forklarer med, at man har haft for få resurser til opgaverne. Den ansvarlige medarbejder havde således over 400 sager på sit skrivebord.