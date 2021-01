Om igen, forvaltning

JJ Entreprenør og Anlæg på Dragsmøllevej 23. Foto: Jesper Danscher

Odsherred - 13. januar 2021 kl. 14:05

Det bliver tidligst på miljø- og klimaudvalgets møde i marts, at sagen om lovliggørelse af to virksomheder på Dragsmøllevej i Hørve tages op igen.

- Vi havde en længere snak om sagen og blev enige om, at inden vi kunne tage stilling til at starte arbejdet med en ny lokalplan, måtte Center for Teknik og Miljø i Odsherred arbejde lidt videre med sagen, siger Vagn Ytte Larsen (S), der er næstformand i udvalget.

Udvalgets medlemmer var enige om, at det første, som forvaltningen skulle starte med, var at tale med de to virksomheder.

Som det fremgik af Nordvestnyts dækning af sagen mandag, var det ikke sket i denne omgang.

Men det er ikke kun virksomhederne, der skal høres i den undersøgelse, som forvaltnigen skal stå for, inden sagen igen kan tages op i udvalget. Også den nabo, der tilbage i 2019 klagede over virksomheden på Dragsmøllevej 23, og de andre naboer, der har grunde, som ligger op til Dragsmøllevej 7 og 23, skal høres.

Det sjove ved sagen er, at de to virksomheder laver nogenlunde det samme - som anlægsgartnere og entreprenører, der laver haveanlæg, terrasser og lignende for private og virksomheder.

På ejendommen Dragsmøllevej 23 har JJ Entreprenør og Anlæg A/S sin entreprenørvirksomhed og beboelse. Virksomheden har ca. 20 ansatte, og aktiviteterne har været på ejendommen siden 2017/2018. På Dragsmøllevej 7 har Odsherred Have & Anlæg ApS sin entreprenørvirksomhed, der grænser op til beboelse. Virksomheden har ca. 13 ansatte og har været etableret på adressen siden 2012/2013.

Begge virksomheder har oplyst, at medarbejderne oftest møder ude på pladserne (hos kunden), og materialer leveres der direkte. Overskydende materialer køres til virksomhederne til senere anvendelse. Der er derfor oplag på adresserne og dertil hørende maskinpark.

- Ender sagen med et nyt forslag til lokalplan, når vi behandler den i marts, bliver der naturligvis holdt et borgermøde, understreger Vagn Ytte Larsen.