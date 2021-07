Se billedserie Skiltet dur ikke længere. Olgas på Yderby Lyng på Sj. Odde er solgt. Lisbeth Fibæk giver depechen videre til Martin Kvedéris, som vil lave Danmarks bedste burger. Foto: Niels Sørensen

Olgas skal lave Danmarks bedste burgere

Odsherred - 14. juli 2021 kl. 09:15 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

I morgen torsdag den 15. juli overtager et nyt hold drevet af Martin Kvedéris, Odden, den kendte kiosk og diner Olgas på Yderby Lyng på Sj. Odde. I dag er dermed Lisbeth Fibæks sidste dag som indehaver efter at have drevet stedet i seks et halvt år.

- Jeg er da lettet over at have fået solgt, og jeg kunne ikke forestille mig en bedre køber. Men det er jo også mit hjertebarn, jeg skiller mig af med, siger hun.

Lisbeth Fibæk følte, hun var løbet tør for kræfter, så hun er glad for salget - men det er samtidig et farvel til en stor del af hendes liv, hendes identitet.

- Det var den rigtige beslutning og ikke en let beslutning. Men det var nu, at Olgas skulle gives videre, siger Lisbeth Fibæk.

Køber Martin Kvedéris er født og opvokset på Odden, og efter afstikkere til blandt andet New York og København vendte han hjem i starten af 2010'erne. Han leder restauranten Birkemosegaard Køkken på Birkemosegård, Sj. Odde, og driver desuden et firma, der sælger grøntsager fra mindre avlere til restauranter i København. Nu skal han altså også køre Olgas sammen med nogle landliggere og kokken Sheila Avila.

- Jeg holder fast i konceptet god fastfood, men det vil blive et køkken, hvor endnu mere bliver lavet fra bund. For eksempel er det helt klart et mål at hakke, det skal være helt friskhakket oksekød fra dyr herude på Odden, som man får i sin burger. Her bliver der allerede lavet flere ting fra bunden end i de fleste andre grillbarer, men der kommer vi til at gøre endnu mere, fortæller Martin Kvedéris og fortsætter:

- Vi kommer til at gå endnu længere ned i håndværket, og det er helt klart målet, at vi med tiden kommer til at lave noget, der kunne være Danmarks absolut bedste burger.

Han vil lave så meget som muligt ud fra lokale produkter.

- Vi vil beholde så mange stamgæster som muligt, men også prøve at trække nye til med nogle af de sundere alternativer, der vil komme på menukortet, siger Martin Kvedéris.

Der er afskedsreception lørdag den 17. juli klokken 13 til 16.

- Vi markerer det senere, at vi er rykket ind, men på lørdag fejrer vi Lisbeth, siger Martin Kvedéris.