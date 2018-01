Se billedserie Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, har på et møde sammenlignet værket med pyramiderne. PR-foto

Olafur Eliassons pyramider i Odsherred

Odsherred - 18. januar 2018 kl. 17:54 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det lykkes at samle de 55 fonds-millioner ind til Olafur Eliassons arkitektoniske, astronomisk refererende kæmpe-skulptur »Den Heliotropiske By«, vil det være så monumentalt et anlæg, at det blive ét af den verdenskendte kunstners hovedværker, mener direktør for Dragsholm Slot, Mads Bøttger, der fundraiser i samarbejde med Odsherred Kommune, der kommer til at eje værket.

Navnet »Den Heliotropiske By« matcher kunstnerens ambitiøse formgreb - 53 kæmpestore blokke i beton, forskellige i form og størrelse, beklædt med græs og lokale planter; skulpturer i sig selv der giver associationer til huse, pyramider, bakker, skrænter, gletchere. Der vil være veje og sti-systemer imellem blokkene. En utopisk, cirkulær by med en diamater på 150 meter, svarende til 10-12 parcelhuse i forlængelse. Samlet anlægs-areal på størrelse med Dragsholm Slot.

Værket er samtidig et kæmpestort, klassisk sol-ur, hvor man kan mærke solens vandring.

- Der er ingen tvivl om, at »Den Heliotropiske By« bliver ét af Olafurs absolutte hovedværker, fordi det har det store og særlige format. Mange af hans store værker ude i verden - »The Weather Project« på Tate Modern i London, »New York City Waterfalls«, »Riverbed« på Louisiana - har været kæmpe-installationer, der er taget ned igen. »Den Heliotropiske By« kommer til at stå i mange, mange år. Der vil ikke blive lavet ret mange af den slags værker, og det vil ligge der til eftertiden. Et hovedværk på den egn, hvor Olafur er født og opvokset. I værket arbejder han meget med lyset, ét af hans store perspektiver som kunstner; inspireret af lyset i Odsherred og lysets vandring, siger Mads Bøttger.

Statens Kunstfond kalder værket ambitiøst, kompromisløst, vildt og skarpt. Fonden har bevilliget en mio. kr. til gennemførelsen. På et info-møde for fonde sammenlignede Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Olafur-værket med pyramiderne - både i monumental størrelse og i symbolik, oplyser slotsdirektør Mads Bøttger til dagbladet Nordvestnyt.