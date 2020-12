Nordgårdshallen i Nykøbing bliver coronatestcenter - på sigt kan stedet også bruges som vaccinationscenter. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Også plan om vaccinationer i Nordgårdshallen

Odsherred - 12. december 2020 kl. 10:52 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Fredag kom der en aftale på plads mellem Region Sjælland og Odsherred Kommune om at bruge Nordgårdshallen i Nykøbing som coronatestcenter i Odsherred bed start på tirsdag kl. 10.

Der er behov for større, bedre og fremtidssikre rammer for Region Sjællands testfaciliteter i Odsherred, og på A. Ladningsvej er der ikke alene muligheder for at øge testkapaciteten - på sigt kan Nordgårdshallen også bruges til at gennemføre vaccinationer, oplyser kommunen.

- Vi kan se, at behovet for COVID-19-tests kun går én vej, og det er op. Faciliteterne på Kongeengen muliggør ikke, at Region Sjælland kan skrue op for testkapaciteten, og lokalerne er heller ikke velegnede som sted til at afvikle de kommende vaccinationer, siger Thomas Adelskov (S) om flytningen af testcentret.

Han medgiver at der kan opstå lidt trængsel, når der engang åbnes op for foreninger og skolernes brug af hal-faciliteterne, men han mener, at det er en udfordring, der er til at løse.

Testcenteret er indtil videre åbent tirsdag og torsdag kl. 10-15. Man skal fortsat bestille tid til test på coronaprover.dk.