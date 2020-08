Se billedserie - Nu er vi i gang, og nu kan folk komme og se, at der sker noget, siger Lars Nybjerg, formand for BYgningsfonden Odsherred Teater. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Officiel indvielse af teaterbyggeplads - for inviterede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Officiel indvielse af teaterbyggeplads - for inviterede

Odsherred - 22. august 2020 kl. 15:12 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Bygningsfonden Odsherred Teater mandag den 31. august om eftermiddagen inviterer til officiel indvielse af byggepladsen for den kommende teatersal i Nykøbing Sjælland, bliver det - på grund af corona-restriktioner og afstandskrav - kun for et inviteret publikum:

Repræsentanter fra fonde, byggefirmaet, politikere fra byrådet, arkitekter og samarbejdspartnere, oplyser teatret.

- Fremover vil vi så lave åben byggeplads-arrangementer, hvor vi inviterer alle, der har interesse i byggeriet, på en rundvisning. Igen selvfølgelig med corona-restriktioner, siger Joan Stræde, PR-koordinator på Odsherred Teater.

Elindco Byggefirma A/S, der i anden licitationsrunde vandt hovedentreprisen på ny teatersal til Odsherred Teater, er nu så godt i gang med at støbe fundamenter på byggepladsen i Holsts Have i Nykøbing Sjælland, at Bygningsfonden Odsherred Teater er klar til at invitere til fejring af bygge-starten.

- Vi valgte at lade være med at holde fejring og første spadestik i juli på grund af sommerferie-tiden, hele corona-situationen, og vores uheldige historik med at fejre den første licitation, der som bekendt ikke blev til noget på grund af konkurs, siger Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.

- Nu er vi i gang, og nu kan folk komme og se, at der sker noget, siger Lars Nybjerg.