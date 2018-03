Ønsker mageskifte med kommunen

Ejerne af Næsgården ønsker at mageskifte arealer på Ordrup Næs med Odsherred Kommune. Men økonomiudvalget ønsker flere tilkendegivelser fra offentligheden om sagen. Grafik: Odsherred Kommune

Odsherred - 13. marts 2018 kl. 14:32 Af Torben Andersen For at flytte Næsgården på Ordrup Næst foreslår ejerne, at man foretager et mageskifte på 4,5 hektar med et kommunalt areal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget behandlede forleden sagen som et lukket punkt, man har efterfølgende besluttet at åbne det, da man ønsker en offentlig debat om forslaget.

Næsgården har siden 2014 været ejet af Christina og Peter Treschow, Torbenfeldt, Frydendal Sogn i Holbæk Kommune.

Peter Treschow forklarer, at det i henhold til fredningerne og lokalplanen for Ordrup Næs er besluttet, at Næsgården skal flyttes på og ikke længere skal ligge midt i et sommerhusområde.

- Hvorledes den nye Næsgård kommer til at se ud, er endnu alt for tidligt at sige noget endeligt om, forklarer Peter Treschow.

Et mageskifte vil betyde, at både kommunen og ejerne får samlet deres jorde i området. Odsherred Kommune vil få en del af »Plateauet«, som ligger tæt ved de arealer, som kommunen i forvejen ejer ved Lang Agre.

Ejerne vil få samlet jorde ved Loenhøjmarken. »Plateauet« er i lokalplanen udlagt som offentligt tilgængeligt fredet område.

Den nye Næsgård skal placeres i et område, hvor man kan anvende den eksisterende vej. Man vil derfor slippe for at etablere en ny vej på tværs af Loenhøjmarken.

Et mageskifte forudsætter dog, at Fredningsnævnet godtager det, og at Statsforvaltningen accepterer mageskifte uden offentligt udbud.