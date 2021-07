Se billedserie Pernille Hjorth og Lars Mårtensson, beboere i Kanalhusene på Nykøbing Havn, ser frem til at der kommer en klimasikring i området. På pælen er vandstandene ved forskellige oversvømmelser markeret. Foto: Torben Andersen

Ønsker at klimasikre 28 boliger på havnen

Odsherred - 16. juli 2021 kl. 12:15 Af Torben Andersen

En pæl ved Kanalhusene i Nykøbing Havn viser, hvor høj vandstanden har været ved de forskellige storme og oversvømmelser, området har været udsat for. Stormen Bodil fra den 6. december 2013 var klart den værste og betød, at de 27 boliger efterfølgende måtte renoveres for cirka en halv million kroner pr. husstand. Men stormen Urd, der hærgede den 27. december 2016 skabte også høj vandstand i området.

Kanalhusene er bygget med en gulvkote i plus 1,60 meter, og det har altså vist sig at være i underkanten. I hvert fald er beboerne i Kanalhusene enige om, at en stormflodssikring er helt nødvendig.

Klar med projektforslag - Vi er stærkt udsatte, hvis der kommer forhøjet vandstand. Vi har derfor med en rådgiver udarbejdet et projekt, der indeholder to forslag. Det er ret kompliceret for noget er åbent vand, noget er vej og der er et dige i forvejen, siger Pernille Hjorth, som har boet på havnen siden 2019 og er medlem af grundejerforeningens bestyrelse.

Forslaget, der klimasikrer de 27 boliger samt billedkunstneren Peter Hesk' ejendom i nærheden, vil koste 3 mio.kr. - penge, som beboerne er klar til at betale selv. Nu håber grundejerforeningen, at politikerne i august vil se positivt på projektet, så det kan realiseres inden for et par år.

- Vi er klar, og vi har nogle gode bud på klimasikring. Vi håber, at politikerne er klar til at låne os penge til projektering af projektet. Lige nu er der nemlig så mange ubekendte, om hvad der kan lade sig gøre, at vi ikke kan komme videre. Det handler blandt andet om vandmiljøet, forklarer Pernille Hjorth.

En langvarig proces En anden beboer, Lars Mårtensson, synes, at processen har været langtrukken.

- Da jeg købte i 2018, fik jeg på kommunen at vide, at den plan, der lå for klimasikring på havnen, nok ville komme i 2021 eller 2022, og jeg tænkte, at det går nok. Men det viste sig så, at der alligevel ikke skete noget, siger Lars Mårtensson.

Kanalhusenes Grundejerforening har undersøgt, om man kunne sikre det enkelte hus, men det kan ikke lade sig gøre, da bygningerne er så specielle. Flere andre grundejerforeninger på havnen er blevet spurgt, om de er interesseret i at være med, men det blev afvist af et flertal af beboerne.

-Kommunen opfordrede os derefter til at gå efter den »egoistiske løsning« for os selv. Og vi har fået opbakning fra beboerne i Kanalhusene, siger Pernille Hjorth.

Kystdirektoratet har udtalt sig om beboerforeningens projekt.

- Udtalelsen fra Kystdirektoratet bakker vores ønske op. De vurderer det som et rimeligt og fornuft tiltag. Men det siger også, at det bedste ville være en helhedsløsning på havnen, og det så vi da også meget gerne, fortæller Pernille Hjorth.

Et større perspektiv Der eksisterer allerede en helhedsplan for Nykøbing Havn, og stod det til Pernille Hjorth og Lars Mårtensson, så ville det være oplagt at tænke klimasikring ind i en større helhed.

- Det bedste ville da være, hvis man lavede en løsning for hele havnen, og så lå det klar om fem år. Men så skulle klimasikringen også være der, for vi kan ikke vente i 20 år. Men jeg håber virkelig, at kommunen bruger tid og resurser på at sætte sig godt ind i sagen, siger Lars Mårtensson.

- Ja, der kunne være en god synergi i, at kommunen benytter vores projekt til at se på kystsikringen af hele havnen, så der kan blive skabt fælles fodslag, siger Pernille Hjorth.

Som beboer i Kanalhusene kan man i dag ikke undgå at have en nødplan i baghovedet. For det er jo kun et spørgsmål om tid, hvornår vejrguderne igen viser sig fra deres mørke side.

- Vi har alle bevæbnet os med sandsække, tape og lignende, og jeg tjekker dagligt vandstandene i havnen på min app, siger Lars Mårtensson.

- Jeg tænker da på, hvad der hurtigt skal op på 1.sal, hvis der kommer oversvømmelse, fortæller Pernille Hjorth.