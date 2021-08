Økonomiudvalget ønsker en årlig undersøgelse af tilfredsheden med borgerbetjeningen i kommunen. Foto: Preben Moth

Ønsker årligt tjek af borgerbetjening

Odsherred - 28. august 2021 kl. 08:56 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Hvordan fungerer den kommunale borgerbetjening egentlig, efter at man for et stykke tid siden indførte tidsbestilling, når man skulle have fat i en kommunale embedsmand?

Det vil økonomiudvalget gerne vide, og derfor er der blandt politikerne stemning for, at der årligt skal gennemføres en stor brugerundersøgelse af et privat firma. Udvalget har fået resultatet af den første undersøgelse.

- I udvalget havde vi en diskussion om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi indstiller en årlig måling. Det gør, at vi kan se, om der er progression, og om vi får skabt de rigtige løsninger. Og samtidig får vi i administrationen med en årlig brugerundersøgelse også et godt internt arbejdsredskab, siger borgmester Thomas Adelskov (S), som erkender, at der er en udgift forbundet ved at lade et eksternt selskab stå for brugerundersøgelsen.

- Det er ikke gratis, men det er heller ikke gratis,hvis vi har et setup, hvor vi spilder vores medarbejdere og borgernes tid. Så på den måde giver det god mening at følge op på, om vi har den rigtige model. Det giver altid god mening at høre brugerne, hvad de synes om den måde, vi gør tingene på, siger Thomas Adelskov.

Som tidligere omtalt i Nordvestnyt, viste resultatet af den første brugerundersøgelse, at 49 procent af borgerne er tilfredse med den kommunale borgerbetjening, mens 24 procent var utilfredse. Og kommunaldirektør Claus Steen Madsen udtalte i den forbindelse, at 24 procent utilfredse er for mange. Tanken er nu at forenkle den sluse, borgeren møder, når vedkommende henvender sig til kommunen for at ordne en tidsbestilling.