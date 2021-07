Se billedserie Anne Hylstofte og resten af Odden Skoles Venner er klar til at fylde skolegården på Odden Skole i Havnebyen med boder. Lørdag den 7. august holder foreningen det årlige loppemarked her. Foto: Niels Sørensen

Ønske: Flere hjælpere til lopper på Odden Skole

Odsherred - 29. juli 2021 kl. 14:32 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

- Det skal nok ende med at gå. Det plejer det jo. Men vi kunne godt bruge lidt flere folk.

Sådan lyder det fra Anne Hylstofte, der er afdelingsleder på Odden Dagtilbud og Skole i Havnebyen og med i støtteforeningen Odden Skoles Venner, kaldet OSV.

Lørdag den 7. august klokken 10 til 14 holder foreningen sit årlige loppemarked i skolegården foran Odden Skole, og selv om hun er fortrøstningsfuld, mangler der fortsat en del folk til en række praktiske gøremål i forbindelse med markedet.

- Jeg tror, det kan skyldes coronaen og de mere forvirrede forhold omkring folks ferier, at det har knebet med tilmeldingerne. Folk er i tvivl, om de skal blive hjemme, eller om det er muligt at tage på ferie i udlandet på det tidspunkt, så de afventer situationen, fortæller Anne Hylstofte og fortsætter:

- Der er dog heldigvis en række tilmeldinger, og vi vil selvfølgelig prøve at tage fat i de sædvanlige, som altid gerne vil hjælpe. Sådan håber jeg på, at vi får folk på alle pladser. Og skulle man have lyst til at hjælpe, skal man da bare henvende sig til os.

Det drejer sig konkret om flere hænder onsdag til at sætte telte og borde op i skolegården, torsdag til at afhente og sortere effekter, fredag til at sortere og stille op og lørdag til at sælge loppeting.

Vennernes historie Odden Skoles Venner blev stiftet i år 2000. De første par år tog venskabsforeningen sig udelukkende af at sørge for mad og drikke til de årlige skolefester. Overskuddet fra bodens salg gik til tilskud til børnenes lejrskole, så der var mulighed for at komme ud og se lidt mere, end budgettet ellers gav mulighed for.

- I 2001 opstod der en tanke om at prøve at lave et loppemarked, og i 2002 blev det første loppemarked holdt. De ting, der blev solgt, havde foreningens medlemmer selv været ude og skaffe, dels hjemmefra og dels fra naboer, venner og bekendte. Siden da er loppemarkedet vokset år for år, lige indtil coronaen satte alting på pause i 2020, hvor markedet ikke kunne holdes på grund af corona-restriktionerne, siger Anne Hylstofte.

Formålet med loppemarkedet er først og fremmest at samle penge ind til aktiviteter til dagtilbuddet og skolens børn.

- Men det giver også meget mere end penge, nemlig sammenhold og opbakning til det lokale dagtilbud og skole. Det har betydning for børnene, at de ved, at deres forældre og lokalsamfund bakker op om dem og deres vuggestue, børnehave og skole, siger Anne Hylstofte.

For at kunne holde loppemarkedet i den form, det har fået, er OSV ikke blot afhængige af hjælp fra en masse frivillige lige op til markedsdagen.

- Vi er afhængige af den store velvilje og hjælpsomhed, vi møder mange steder fra. Fra forældre og børn, der bruger to aftener om året på at cykle ud til alle sommerhuse med flyers om indsamling og loppemarked, fra bedsteforældregruppen, der helt og holdent har overtaget kaffe- og kageboden, fra folkene på containerpladsen, der hjælper med at stille containere til rådighed både til indsamling og til oprydning og fra lokale landmænd og beboere, der hjælper med at stille biler til rådighed og rendegravere, trailere og lader til opbevaring og så videre. Vi er afhængige af folk, der velvilligt donerer effekter, som vi kan sælge, og af alle dem, der kommer og køber på dagen, siger Anne Hylstofte.

God karma For OSV venter der altså nu nogle travle dage, der kulminerer i loppemarkedet.

- Når vi går hjem lørdag aften, er vi måske nok trætte, men mest fyldt af glæde og taknemmelighed over, at der er så mange, der vil bakke op omkring venskabsforeningens arbejde. Det er god karma, siger Anne Hylstofte med et smil.