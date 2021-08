Send til din ven. X Artiklen: Økonomisk øretæve til skole: Betaler for elever som aldrig har gået på skolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Økonomisk øretæve til skole: Betaler for elever som aldrig har gået på skolen

Odsherred - 20. august 2021 kl. 13:25 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

En omlægningen af specialundervisningen på Odsherred Kommunes skoler har givet en økonomisk øretæve til Højby Skole i Højby i form af en million-regning for specialundervisning til elever, som aldrig har gået på skolen. Et underskud, som var tæt på at koste lærerstillinger.

- Hvis vi skal ud og finde besparelser for to millioner kroner, som vi skulle, så er lærerlønningerne det eneste sted, hvor vi kan skære. En lærerstilling koster 500.000 om året, siger Cecilie Allerelli, som er skoleleder på Højby Skole.

Tidligere blev specialundervisningen betalt fra en fælleskommunal pulje. I dag skal skolerne dække udgifterne til undervisning af alle børn bosiddende i skoledisktriktet. Herunder også til elever, som slet ikke går på skolen, men modtager specialundervisning på for eksempel Herrestrup Skole eller Ladegårdsskolen i Holbæk, hvor prisen er op mod 400.000 kroner om året pr elev.

- Formålet har været, at vi gerne vil give skolerne et økonomisk incitatement til at trække flest muligt elever hjem fra specialundervisning, og inkludere dem i de almene klasser i folkeskolen, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

I 2021 så den nye fordelingsmodel ud til at give Højby Skole en merudgift på 1,3 millioner kroner og i 2022 på 2 millioner kroner. Hvis en skoles budget til specialundervining ikke rækker til at dække de udgifter, så foreskriver Odsherred Kommunes bestemmelser, at pengene tages fra skolens budget til den almene undervisning, som det har været tæt på at ske i Højby.

Børne- og uddannelsesudvalget har erkendt, at ikke alle elever vil have gavn af, at blive inkluderet i en almindelig folkeskoleklasse. Derfor får Højby Skole nu en økonomisk håndsrækning fra Odsherred Kommune til at dække en del af udgifterne til de 34 segregerede elever i skoledistriktet, som i dag modtager specialundervisning på specialskoler.

Skoleleder Cecilie Allerelli er ikke overbevist om, at det vil løse alle problemer.

- Pengene skal sandsynligvis findes på skoleområdet. Jeg vil være ked af, hvis kompensationen til Højby Skole skal gå ud over de andre skoler, siger Cecilie Allerelli.