Økonomisk kaos tvang efterskole i knæ og konkurs: Nu er skolen solgt

»Jeg ser frem til at gøre gøre brug af Ulstrup Efterskole, der med de fantastiske rammer og udendørsfaciliteter, vil danne nogle rigtig gode forhold for vores opholdssted og skole. Vi har gennem længere tid haft en særlig udfordring, da lejemålet hvorfra vores ene skole drives, er tæt på at udløbe og desværre ikke har været muligt at forlænge. Vi forventer, efter en ombygning, at kunne åbne et opholdssted på Ulstrup i løbet af maj 2021. Allerede i løbet af marts måned vil vores skole begynde at bruge matriklerne, og skolen vil endeligt flytte ind i de nye lokaler på fuld tid efter sommerferien 2021. Der vil samlet være tale om 30 - 35 jobs, som bliver en blanding af nye jobs og nuværende medarbejdere, der flytter med til Ulstrup. På skolerne er det først og fremmest jobs der henvender sig til uddannede folkeskolelærere, og i forhold til opholdsstedet medarbejdere med en uddannelse indenfor det pædagogiske eller sundhedsfaglige område,« siger han.