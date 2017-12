Økonomisk hjælp til trængt købmandsgård

Købmandsgården i Hørve, som Lejerbo Holbæk ejer, har kvaler med økonomien i en sådan grad, at den har brug for næsten en million kroner i kaptitaltilførsel. Odsherred Byråd nikkede tirsdag aften ja til at give et bidrag på 197.000 kroner i form af et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån, så Købmandsgården kan opnå økonomisk stabilitet. Odsherred Kommune deler regningen med Realkredit og boligorganisationen med hver en femtedel, og Landdispositionsfonden yder et lån på de sidste to femtedele.