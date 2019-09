Se billedserie Budgettet i Familieafdelingen er eksploderet i år med et forventet merforbrug på 13,2 millioner kroner. Pengene er brugt på indsatser i kølvandet på et stigende antal underretninger om børn og unges mistrivsel. Foto: Mads Nissen Foto: Mads Nissen

Økonomien, der eksploderede for at hjælpe de udsatte børn

Odsherred - 14. september 2019 kl. 10:41 Af Marianne Nielsen og Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en uge siden kom det frem, at Familieafdelingen har brugt 13,2 millioner kroner mere end budgetteret. Et merforbrug i en størrelsesorden, der kom bag på politikerne. Men hvordan er det kommet dertil? Nordvestnyt forsøger her at give et overblik.

Administrationen varslede i august budgetoverskridelse, men ingen ville dengang sætte eksakte tal på.

Tallene blev regnet igennem og i en tillægsdagsorden til en allerede udsendt dagsorden for septembermødet i børne- og uddannelsesudvalget stod det klart, at der var tale om mere end 13 millioner kroner.

I en kommentar understregede udvalgsformand Søren With (S), at pengene jo bestemt ikke var klattet væk, men brugt på at hjælpe børn og familier med problemer.

- Men havde vi vidst det tidligere, kunne vi have gjort tingene anderledes, sagde han dengang til avisen.

Andre politiske røster var også ude med kritik af, at orienteringen om merforbruget kom så sent på året.

- Man kan som politiker aldrig være tilfreds med, at der mangler penge, og vi får beskeden så sent på året, lød det blandt andet fra Thomas Nicolaisen (R).

Massive problemer

Administrationen forklarer det oversete merforbrug med en uventet stigning i antallet af underretninger af børnesager i Familieafdelingen. Indberetninger om familier med massive psykiske vanskeligheder og misbrugsproblematikker. I 2018 blev der indgivet 1099 underretninger. I 2019 skønner man nu, at tallet vil være 1327 indberetninger, og at 40 procent af indberetningerne er genåbnede sager.

Odsherred Kommune har med egne ord »rigtig mange børn, unge og familier i udsatte positioner og i mange tilfælde med meget komplekse udfordringer. Familier, som har været kendt i mange år og dermed familieproblematikker, der kan opleves som meget cementeret. I størstedelen af sagerne er forældregruppen præget af massive psykiske vanskeligheder og misbrugsproblematikker, som gør det vanskeligt for dem at varetage ansvaret og rollen som forældre«.

På børne- og uddannelsesudvalgets møde i tirsdags blev det besluttet, at fem af de godt 13 millioner kroner blandt andet kan findes ved besparelser på skolebiblioteker, ved at lukke ned for julegaver i hele organisationen, færre penge til rengøring, ansættelsesstop og omprioriteringsbidrag på både dagtilbuds- og skoleområdet.

De resterende otte millioner kroner kan hentes ved en ekstrabevilling fra kommunens kassebeholdning, men det skal lige gennem økonomiudvalget og byrådet, før de penge kan bruges.

Ikke en ny sang

Det er langt fra første gang, der bliver varslet et merforbrug på flere millioner kroner i Familieafdelingen. Den sang er sunget før i denne avis.

Så sent som sidste år blinkede advarselslamperne gevaldigt også i afdelingen. Flere underretninger og anbringelser fik afdelingen til at varsle et merforbrug på ni millioner kroner.

Frustreret borgmester

Mangeårig borgmester i Odsherred, Thomas Adelskov (S) kender om nogen historikken for området, og er frustreret over situationen.

- Det er frustrerende, at vi har så mange børn, der har brug for kommunens hjælp og brug for nogle indsatser, siger borgmesteren om det faktum, at der trods forskellige indsatser og handleplaner gennem årene fortsat er en stigning i antallet af børn og unge med brug for en kommunal indsats.

- Vi har et princip om, at hvis børn har brug for at blive anbragt, så bliver de det. Så må vi betale det, det koster, siger han videre og tilføjer, at implementeringen af Sverigesmodellen i år bringer håb om at komme tættere på igangværende foranstaltninger og få dem tjekket oftere, så man hele tiden sikrer de bedst mulige løsninger og hjælp til familien.

Med hensyn til den situation, Familieafdelingen er i nu, henviser han til, at afdelingen har været igennem et ledelsesskift, og at der i den forbindelse er budgetopfølgninger, der er blevet svigtet.

- Politikernes frustration går jo også på, at de har hørt det sent, og den deler jeg. At vi har flere udgifter, og vi er nødt til at anbringe nogle børn, det kommer jeg til at stå på mål for. Vi kigger på, om nogle af de løsninger, vi vælger, er for dyre, men der ikke nogen børn og unge, som på baggrund af budgettet kommer til at vente tre måneder på at få hjælp, hvis der er et behov for det, fastslår han.

Underretter for børnenes skyld

Centerchef for børn, unge og familie-afdelingen i Odsherred Kommune, Ane Stallknecht, fortæller, at det stigende antal underretninger i både Odsherred og andre kommuner skal ses som udtryk for, at der bliver taget hånd om de udsatte børn.

- Vi får underretningerne fra både sundhedsvæsenet, hospitaler, skoler og daginstitutioner, men det kan også være fra helt almindelige borgere, som er blevet bekymret, siger Ane Stall­knecht.

Ifølge tal fra Ankestyrelsen er Odsherred en af de kommuner i Danmark, som har den højeste hyppighed af underretninger. I 2016 modtog kommunen 998 underretninger, men i 2019 forventer man at der samlet kommer omkring 1327 underretninger.

- Man skal også huske, at det ikke er alle underretninger, som fører til drastiske indgreb. Nogle tror en underretning er en hoveddej til tvangsanbringelse. Det er det slet ikke. Ofte kan vi lukke en sag, efter at have haft en snak med forældrene. Andre gange får familierne måske lidt hjælp i form af en familievejleder, og så kan sagen som sådan også lukkes ned, siger Ane Stallknecht til Nordvestnyt.

Der er faste procedurer for, hvordan en kommune skal modtage en underretning.

- Vi indbyder forældre til en samtale, når der er kommet en underretning. Vi skal have partshøringer, børnesamtaler og indhente beskrivelser fra barnets skole, SFO eller dagtilbud. Det er meget tidskrævende, men det er procedurer, vi skal igennem af hensyn til børnenes retssikkerhed, siger centerchefen.

I sager med mistanke om vold eller seksuelt misbrug er procedurerne lidt anderledes og med et beredskab, som går i gang med det samme.

- Vi tager altid fagpersoners eller andres bekymringer alvorligt. Vi har også en altid en socialrådgiver på vagt, også i weekends, så vi kan rykke inden for 24 timer, sådan som lovgivningen siger, at vi skal, fortæller hun.

Et stigende antal underretninger kan føre til flere sager i familieafdelingen.

- Lovgivningen er skærpet, og den er skrap, men det er jo for børnenes skyld. Vi har lige nu 900 sager i socialforvaltningen, men det er jo altså 900 børn, som får hjælp, så vi passer godt på dem, siger hun.

Fakta om underretninger:

Odsherred Kommune forventer at få 1327 underretninger om børnesager i 2019.

Hver underretning vurderes at koste 2,5 medarbejdertimer.

På landsplan modtog kommunerne i 2017 9,5 underretninger pr. 100 indbygger i aldersgruppen 0-17 år.

I Odsherred er der 12- 15 underretninger pr. 100 indbygger.

En af de hyppigste årsager til underretning er omsorgssvigt i hjemmet.

Handleplanen:

Handleplanen for at komme merforbruget til livs er lang, men et par af hovedelementerne inkluderer følgende:

Der skal holdes knivskarpt øje med økonomien i nye sager resten af 2019.

Kompetencen til at bevilge såvel forebyggende foranstaltninger og anbringelse vil kun ligge i visitationsudvalget.

Visitationen skal styrkes, og der skal undersøges alternativer i forhold til de mest omkostningstunge foranstaltninger.

Der er indført både ansættelses- og indkøbsstop og julegaverne er sløjfet.