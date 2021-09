Byggesagsafdelingen i Odsherred Kommune arbejder på at det skal blive nemmere for borgerne at søge om byggetilladelser. Foto: Per Jensen

Øget fokus på selvhjælp

Afdelingen er tillige i fuld gang med at gøre det nemmere for borgerne at få byggeansøgningerne rigtige i første hug. Det er nemlig de færreste sager som er fuldt oplyste ved ansøgningen.

- Vi skal næsten altid spørge efter mere materiale. Formålet med BR18 (seneste udgave af bygningsreglementet, red.), var, at det skulle gøre det nemmere at ansøge om byggetilladelse, men det har gjort det sværere for især private borgere at ansøge. Mange borgere har, af gode grunde, svært ved at forstå hvad de skal gøre, så vi bruger meget tid på at vejlede borgere og virksomheder, og det tager også tid for sagsbehandlerne at finde rundt i, oplyser afdelingens centerchefen.