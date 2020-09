Øget fartgrænse skal lokke flere bilister ad omfartsvej

Det krævede tålmodighed at trille ad Hønsinge Omfartsvej med bare 60 km/t. En tålmodig mange har manglet og derfor valgt den gamle rute ad Ravnsbjergvej til rute 255 Nykøbing-Slagelsevej. Men nu kan man trykke lidt mere på speederen efter at kommunen har hævet fartgrænsen til 80 km/t.

- Vi har jo kunnet konstatere, at den vej ikke bliver brugt så meget. Folk kører meget mere gennem Ravnsbjergvej, og derfor har vi været ude og se nærmere på de faktiske forhold, og om der var nogen grund til at holde fast i de 60 km/t. Det syntes vi egentlig ikke der var, og har derfor været i dialog med politiet, og fik lov til at sætte hastigheden op, forklarer afdelingsleder for Plan og Trafik i Odsherred kommune, Signe Merete Skovgaard til Nordvestnyt og tilføjer, at man er ved at se på trafiktiltag på netop Ravnsbjergvej.