Ødelagt svømmehalstag giver Frømandskorpset prøvebøvl

Frømandskorpset blev forkælet, da Asnæs Svømmehal skulle renoveres for år tilbage, for her blev der skruet skruer i svømmebassinets bund, så korpset nemt kunne etablere den forhindringsbane, som de skal bruge til den årlige optagelsesprøve.

»Med god hjælp fra Odsherred Kommunes halinspektør, der virkelig har »lagt sig i tøjret« for at hjælpe os, har vi fundet et andet sted, for det er vigtigt at være i et rigtigt svømmebassin, hvor vi kan observere aspiranterne for om de har tekoppeøjne eller om de er trygge ved at være i vandet. Svømmedelen er kun starten på optagelsesprøven, så er de ikke helt trygge her, så skal de nok træne lidt mere, før de tager prøven igen,« siger Jens Bach.