Odsherreds sammenvævede kulturliv

- Det her er jo i virkeligheden det rigtige forsvar af min Ph.d. Så der er lige lidt uro i den her krop nu, sagde han og så ud over kulturinstitutions-ledere, kunstnere, musikere, kommunale ledere, politikere, forenings- og festivalformænd.

- Det kunne være en højskoleelev, der lige ringer til Biblioteker og Kulturhuse for at låne nogle højttalere og bagefter ringer til Den Rytmiske Højskole for at låne en guitarforstærker. Det uformelle er med til at understøtte og muliggøre udvikling af kulturlivet. Risikoen er, at man begynder at diskutere, om der burde betales eller på anden måde gengældes for de lånte ting. Hvis det begynder at ske, slår man kultursystemet ihjel, mente Thomas Burø.