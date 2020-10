Odsherreds minkavlere holder vejret: - Der skal ikke meget til før det breder sig til Sjælland

Selvom byrådspolitiker Niels Nicolaisen (V) kun har minkavl som en bibeskæftigelse, så kan hans cirka 2500 mink have stor betydning for minkavlerkollegerne i Odsherred.

- Hvis jeg får konstateret Corona hos mine mink, så skal de jo også slås ned indenfor en radius af 7,8 kilometer fra min minkfarm. Så derfor gør jeg alt, hvad jeg kan for at holde Corona væk. Det ved jeg vi alle gør, fortæller han til Nordvestnyt.

- Det er jo frygteligt, og svært at håndtere, for vi ved jo ikke, hvordan det smitter. Der skal ikke meget til før det breder sig til Sjælland, men vi krydser fingre, siger Niels Nicolaisen.

Han gør dog lidt mere end blot at krydse fingre. Siden august er han blevet coronatestet syv gange, går med mundbind på rundt på farmen, har taget tests på sine mink og selv kørt dem til undersøgelse på Statens Serum Institut, investeret 40.000 kroner i en mandskabsvogn, hvor han kan skifte tøj, vaske hænder og spritte af, når han har været rundt på minkfarmen. Samtidig er det meget begrænset, hvem, der har adgang til minkene.

- Det er kun min far og jeg, der kommer der. Og så dyrlægen, så det er minimalt, hvad der kommer ind. Selvom det er en lille farm, så er det jo vores livsværk, der er i fare, og derfor gør vi alt vi kan for at undgå corona-smitten. Vi kæmper, men vi kan jo ikke styre fuglene og fugtigheden i luften, uddyber han.