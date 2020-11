Artiklen: Odsherreds biblioteker har meget lidt fat i de unge: Nyt projekt skal kaste lys over problemet

Hvor meget og hvad læser Odsherreds unge? Og kan der skabes nye fællesskaber for at styrke de unges læselyst?

Det har Odsherreds biblioteker nu fået 237.500 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til at undersøge i projektet »Unge på kanten af læselyst«.

- Vi tror på, at de læser, så nu skal vi finde ud af, hvad vi kan gøre. Hvis de vil noget andet, må vi også gøre noget andet, siger biblioteksleder Jesper Bertelsen.

Efterfølgende skal der køre fem projekter for unge med kunstnere som workshop-ledere.

Helle Christence Ankerstjerne skaber små scener, der optages på smartphone, Johannes Lynge Larsen underviser i mini-tegneserier og memes, Kasper Købke i at formidle fortællinger med tegninger, Lise Jørgensen i at producere podcast, og Dorthe De Neergaard i at skrive korte historier og noveller.