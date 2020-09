Inger Andersen er formand for Odsherred Kommuens ældreråd, og hun er ganske godt tilfreds med politikernes indsats

Odsherreds ældre er helt tilfredse med politikernes indsats

Odsherred - 04. september 2020 kl. 18:08 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældrerådet i Odsherred Kommune har været til dialogmøde med kommunens social- og forebyggelsesudvalg, og det var en tilfredsstillende omgang.

Det fortæller rådets formand, Inger Andersen, der gik fra mødet med en fornemmelse af, at politikerne og forvaltningen faktisk gør en god indsats på ældreområdet.

»Vi talte blandt andet om deres indsatser for at rekruttere mere personale på kommunens plejecentre, og her blev vi præsenteret for et projekt, hvor nyansatte hurtigt kan opnå lønstigning. Det lød som en ganske udmærket plan, men nu skal vi selvfølgelig holde øje med, at der så rent faktisk bliver gjort noget,« siger hun.

Inger Andersen har også ganske god fidus til, at politikerne holder hvad de lover, når de garanterer ældre medborgere rengøring hver 2.uge, og så er hun overbevist om, at beslutningen om betaling for kommunal tøjvask, vil ramme skævt, fordi prisen regnes ud per kilo sengetøj, der skal vaskes.

»Hvis man er inkontinent, så har man naturligvis mere sengetøj, der skal vaskes end andre, og så er det ikke rimeligt, at det skal blive en så dyr post som det riskerer at blive. Det tror jeg kom lidt bag på politikerne, så nu ser vi om ikke det er noget, der bliver lavet om,« siger hun.

Politikere og ældreråd fik også en længere snak om antallet af demenspladser, og ældrerådets formand roser politikerne for at prioritere penge til fem nye demenspladser, og så erkender hun, at behovet for demenspladser og ikke mindst ansatte til at passe mennesker med demens på kommunens plejecenter, ikke har udsigter til at kunne ramme det reelle behov, men hun kan ikke se en løsning.