Odsherreds Kunstdage skærper krav: Noget af områdets bedste kunst vises frem

Odsherred - 13. april 2021 kl. 21:35 Af Stefan Andreasen

En række lokale kunstnere, samlet i en arbejdsgruppe, har sammen med Destination Sjælland, arbejdet på at gøre den årlige, traditionsrige pinsekunstrute Odsherreds Kunstdages profil endnu skarpere og har skærpet censur-kravene, oplyser Jens Müller, direktør i Destination Sjælland.

Det sker for at pleje det store publikums-trækplaster, der næste år kan fejre 25 års jubilæum.

En rute, rundt til kunstnernes atelierer og værksteder, der har inspireret til lignende arrangementer i blandt andet Kalundborg, Holbæk, Lejre, Ringsted, Slagelse og Sorø.

Odsherreds Kunstdage skønnes at tiltrække op imod 30.000 besøgende i pinsedagene.

Om den skarpere profil og censur siger Jens Müller:

- For at kunne deltage skal kunstnerne godkendes - enten ved at have en uddannelse fra en af designskolerne, kunstakademierne, være optaget som medlem i en anerkendt kunstnerisk organisation, eller de skal godkendes af kunstdagenes censurudvalg.

I 2021 er kun 26 kunstnere sluppet gennem nåleøjet til Odsherreds Kunstdage. Censurudvalget, der har vurderet de indsendte værker, består af billedkunstner Karen Gabel Madsen, grafiker Jens Bohr, møbelarkitekt Erling Christoffersen, keramiker Asger Kristensen og smykkedesigner Kasia Gasparski.

Flere af de udvalgte kunstnere har været med på de fleste af kunstdagene siden starten for 24 år siden.

- Odsherreds Kunstdage vil gerne stille skarpt på kunstnerkolonien i Odsherred.

- Derfor har arbejdsgruppen ønsket at stramme profilen, så den sikrer, at publikum oplever kunst, der er godkendt af et professionelt censurudvalg, forklarer direktøren.

- Vi ønsker at fastholde den oprindelige idé med Odsherreds Kunstdage som en platform, hvor noget af områdets bedste kunst får plads til at blive vist frem i de tre pinsedage, siger Jens Müller.

22.-24. maj kan gæsterne besøge kunstnere i deres værksteder og gallerier, hvor der vil være tid til en snak om inspiration og den kunstneriske proces.

- Kunstdagene har i mange år inspireret mange mennesker til at arbejde med deres eget udtryk. Det har skabt en kunstnerisk mangfoldighed i Odsherred, som vi hilser velkommen og er glade for at se blomstre i nye sammenslutninger og på udstillingssteder, hvor alle kan deltage, siger Jens Müller.