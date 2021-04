Odsherreds Kunstdage (her foto fra 2017) kritiseres nu for aty stramme optagelses-kriterierne for de deltagende kunstnere. Foto: Per Buurgaard Christensen

Odsherreds Kunstdage: Professionelle kunstnere kaldes for gøgeunger

Odsherred - 16. april 2021 kl. 06:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Kunstner Anni Birgit Larsen, Nykøbing Sjælland, der var med til at starte den traditionsrige pinsekunstrute Odsherreds Kunstdage, kritiserer de professionelle kunstnere, der nu står bag kunstruten, for at smide andre ud af »reden« ved at stramme optagelses-kriterierne.

En arbejdsgruppe med lokale, professionelle kunstnere og kunsthåndværkere har sammen med Destination Sjælland skærpet kravene for Odsherreds Kunstdage, og det får Anni Birgit Larse til at rejse kritik.

Hun var med til at grundlægge Odsherreds Kunstdage for 24 år siden.

- Vi var cirka 12 med, og vi inviterede »kendte« kunstnere til at lege med, men alle svarede nej tak. Vi »små« gav ikke op, vi betalte for at være med og stod i to-tre dage med ømme poter og tog imod, skriver Anni Birgit Larsen i en kommentar til de skærpede adgangskrav til Odsherreds Kunstdage.

Gøgeunder i spurverede - Efter 10-12 år begyndte det at blive interessant for de »kendte«. Og nu opfører de sig som gøgeunger i en spurverede. Nu bliver de »små« vippet ud, og de overtager - uden at skamme sig, skriver Nykøbing Sjælland-kunstneren.

Hun mener, at gæsterne ved Odsherreds Kunstdage sagtens selv kan censurere.

Direktør i Destination Sjælland, Jens Müller, svarer, at der i forvejen var kriterier for at være med - enten uddannelse fra akademier eller designskoler, medlemsskab af en anerkendt kunstnerisk organisation, eller godkendelse af censurjuryen, der i år er øget fra tre til fem dommere, alle anerkendte kunstnere og kunsthåndværkere udefra.

- Vi har efter ønske fra medvirkende kunstnere og gæster strammet stilleskruerne lidt i konceptet. Så nu skal optagelsesbetingelserne også opfyldes af alle de kunstnere, der udstiller på gallerier, som vil deltage.

- Og nu administrerer vi rent faktisk efter kritierierne, hvor det før måske var lidt mere tilfældigt. Konceptet står skarpere og mere professionelt nu og viser noget af det ypperste kunst og kunsthåndværk fra Odsherred, siger Jens Müller.

Noget at køre efter - Vi har valgt fra start at gøre opmærksom på, at her er virkelig noget at køre efter. Andre kommuner kører uden optagelseskriterier - det er et helt andet koncept, siger direktøren.

- Med opstramningen forsøger vi at fastholde det professionelle niveau tilbage fra kunstnerkolonien Odsherredsmalere, som Odsherred blev kendt på, siger direktøren.

Arbejdsgruppen bag de skærpede kriterier består af keramiker Karin Sauer, Nykøbing Sjælland, trædrejer Jørgen Nordskov, Grevinge, billedkunstner Karin Lykke Groth, Vallekilde, og kunstmaler Øssur Mohr, Vig.