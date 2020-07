Ingen af Odsherreds strande er med på Friluftrådets opgørelse over landets 25 bedste strande. Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Odsherred ude af rangliste over bedste strande

Odsherred - 23. juli 2020 kl. 09:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen af Odsherreds strande er med i Friluftsrådets oversigt over landets 25 bedste stande.

Friluftsrådets opgørelse baserer sig på badevandskvaliteten i de strande, som er tilmeldt Friluftsrådets egen Blå Flag-ordning.

Men Odsherred Kommune besluttede for et par år siden at droppe Blå Flag til fordel for sit eget flag, og derfor indgår Odsherreds strande ikke i opgørelsen.

Men landsmedierne har uden videre overtaget fortællingen fra Friluftsrådet om »de 25 bedste strande i Danmark«, og det ærgrer borgmester Thomas Adelskov (S).

- Det var en politisk beslutning om at trække sig ud af Blå Flag-ordningen, og der var to argumenter. Der var dels kommet nogle nye regler, blandt andet at der ikke længere måtte være hunde på Blå Flag-strande, og dels så er der et forfærdeligt bureaukrati omkring Blå Flag. Man skal hvert eneste år foretage indberetninger, og det var et irritationsmoment, at vi skulle bruge så mange penge på dette bureaukrati, siger Thomas Adelskov, som fortsætter:

- Jeg kan da godt være ærgerlig over, at vi ikke er med i en oversigt over Danmarks bedste strande, men jeg fortryder ikke, at vi ikke skal være politi på strandene for at kontrollere, om der løber hunde rundt. Det ville være ærgerligt, hvis vi skulle begrænse brugen af strandene. Det fungerer fint i Odsherred med, at man kan have sin hund med på stranden. Her ligger man jo ikke i lag, som man gør visse andre steder.

Thomas Adelskov understreger, at Odsherred Kommune kontrollerer badevandskvaliteten grundigt.

- Det er noget, vi i dag gør mere, end man skal i henhold til Blå Flag-ordningen. Vi har klart nogle af landets bedste strande, og særligt nogle af de allerbedste børnevenlige strande med lavt vand, siger Thomas Adelskov.