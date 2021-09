Se billedserie Forskere fra Rigshospitalet har givet Odsherred hovedrollen i nyt nationalt forskningsprojekt.

Odsherred - 12. september 2021 kl. 16:21 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred spiller hovedrollen i nyt nationalt forskningsprojekt, hvor foreninger og kommune i fællesskab skal understøtte borgere i at fastholde fysisk aktivitet efter et forebyggelsestilbud på sundhedscentret.

- For nogle borgere som er i genoptræning efter en blodprop, vil det være et fremskridt at komme ud at gå en tur hver dag. Forskning viser, at motion er særlig vigtig for folk med en række sygdomme, for eksempel kroniske sygdomme som type-2 diabetes. Nu skal vi bare have fundet ud af, hvordan vi kan støtte borgere til at fortsætte med at være fysisk aktive og om det virker i en kommune, siger Marie Lønberg, som er projektkoordinator på Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet.

I et nyt projekt, kaldet »Aktive Fællesskaber«, skal der sættes fokus på mulighederne for at lave brobygning mellem de kommunale forebyggelsestilbud og de tilbud civilsamfundet har med aktiviteter i for eksempel idrætsforeninger. Odsherred Kommune er blevet udpeget som testkommune, og der skal ses nærmere på, hvorfor der i udkantsområderne er andre vilkår og udfordringer, når det kommer til en række sygdomme som type-2 diabetes, hjertekarsygdomme og/eller svær overvægt, end der er i storbykommunerne.

- På sundhedsprofilen over kommuner for Region Sjælland kan vi se, at Odsherred ligger højere end de fleste andre kommuner, når det kommer til antallet af borgere med kroniske sygdomme og borgere med alvorlig svær overvægt. Samtidig er der her en større andel af borgere, som ikke bevæger sig tilstrækkeligt i hverdagen. Samtidig har Odsherred en et rigt foreningsliv, som mange borgere fra målgruppen kan have glæde af at blive en del af. Både for deres fysiske sundhed, men også for at blive en del af et fællesskab man kan drage nytte af i den forbindelse, siger Marie Lønberg.

Målgruppen i undersøgelsen er borgere med type 2 diabetes, borgere med hjerte-kar sygdomme og borgere med en svær overvægt - det vil sige et BMI på mere end 30.

Målet er, at det skal være et bæredygtigt projekt, hvor de borgere, som har deltaget i projektet, vil holde fast i at dyrke motion og leve sundere.

- Vi håber de redskaber vi får udviklet under projektet i Odsherred kan prøves af i andre kommuner, så Odsherred på den måde vil være med til at præge den positive udvikling i andre kommuner, siger Marie Lønberg.