Odsherred passer ekstra på de ansatte

»I Odsherred Kommune fastholder vi, at en medarbedjer ikke skal gå på arbejde, hvis han eller hun deler bopæl med en corona-smittet. Det gør vi efter at have haft en god dialog med medarbejdere og ledere, og det handler for os om at vores medarbejdere skal være trygge, når de går på arbejde, og indtil vi kender tallene for smittekurven bedre, så fastholder vi den holdning, at medarbejdere med smittede bofæller, ikke skal møde op,« siger han.