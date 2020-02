Endnu er der håndsprit at finde på apotekerne i Odsherred, men mundbind er som i resten af landet nærmest umulige at opdrive. Foto: Preben Moth

Odsherred helgarderer sig mod smitte

Borgere i Odsherred er begyndt at forberede sig på - og især forebygge smitte og er meget opmærksomme på håndhygiejne og andre tiltag. For en sikkerheds skyld.

- Folk efterspørger helt vildt mundbind - også i Nykøbing, men vi får ikke flere før i slutningen af marts, siger Trine Frost fra Nykøbing Apotek og understreger at almindelige mundbind, som byggebranchen blandt andet bruger for at forhindre støv i lungerne, ikke kan bruges.