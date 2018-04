Der er så meget talent i Odsherred, at vi da skal søge pengene fra ministeriet og blive en talentkommune, siger Vagn Ytte Larsen.

Odsherred har talent

Odsherred - 18. april 2018 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jesper Danscher

Når kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune mødes i maj, har næstformanden i udvalget Vagn Ytte Larsen bedt om at få et punkt på dagsordenen om de penge, som kulturministeren vil stille til rådighed for at udvikle lokale talenter.

Kulturminister Mette Boch lancerede mandag et initiativ, der skal støtte unge talenter på kulturområdet, ved at sætte i alt 12,5 millioner af, som kommuner kan søge for at støtte deres unge talenter.

- Jeg synes det vil være oplagt, at vi søger disse penge, for vi har mange talenter her i Odsherred, som kan nyde godt af ministeriets talentindsats, siger Vagn Ytte Larsen.

- Vi har allerede mange talenter her i Odsherred, og selvfølgelig er forfatterskolen for unge, musikskolen, ung i Odsherred mulige samarbejdspartnere til et sådant projekt, siger han og tilføjer:

- Nu håber jeg blot de andre kulturpolitikere i kultur- og folkeoplysningsudvalget vil være med på ideen, når vi drøfter det på næste møde.

Kulturminister Mette Boch ser puljen som en mulighed for at støtte talenterne, der hvor de bliver udklækket ude i kommunerne.

»... hvor kommuner, der gør en særlig indsats for talenterne, kan få status som talentkommune samt støtte til at udvikle deres indsats på området. Vi skal gøre alt, vi kan, for at understøtte vores unge kunstudøvere, så de kan omsætte deres talent til en levevej«, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Af de 12,5 millioner vil de 8,5 millioner kunne søges i år, mens der årligt afsættes 4 millioner til et karriere-program, som en permanent ordning.