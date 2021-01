Smittetallet er dalende i Odsherred, og det får borgmesteren til at opfordre til at holde fast i restriktionerne.

Odsherred går foran med faldende smittetal

Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), er på Facebook ude med en moderat positiv besked, for ifølge ham viser covid-19 smittetallene, at de er faldende i Odsherred Kommune, angiveligt som den eneste kommune på Sjælland.

Den 4.janauar var der registreret 63 smittede indenfor den seneste uge, hvilket gør at Odsherred ligger under incidens-grænsen på 200, men samtidig slår borgmesteren fast, at der absolut ikke er grund til at slække på restriktionerne og han opfordrer folk til fortsat at holde afstand, vaske hænder og overholde de besluttede restriktioner.