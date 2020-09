Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov, undrer sig over, at kommunen har fået lov til at låne penge fra den statslige pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Odsherred fik ingen håndsrækning: Kommunen ser rigere ud end den er

Odsherred havde ellers søgt om et tilskud på 35 mio. kr., men det blev et nej, og det ærgrer Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S).

»Det er skuffende, at vi ikke har fået del i puljen. Udligningsreformen(som vil give Odsherred Kommune omkring 78 mio. kr. ekstra over tre år, red.) er under indfasning, og vi har kun fået knap en tredjedel af udligningsreformens effekt i år, så vi havde håbet, at få en hjælpende hånd. Vi kan se at en række andre kommuner, der også har vundet på udligningsreformen, har fået tilskud, men ikke Odsherred. Min vurdering er, at det skyldes vores såkaldte beskatningsniveau, der ligger kunstigt højt på grund af vores mange sommerhuse, derved ser kommunens borgere og kommunen rigere ud, end vi faktisk er,« siger han.