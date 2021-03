Odsherred får to nye kviktestcentre

Region Sjælland og Falch har besluttet at åbne to nye kviktestcentre i Odsherred. Det ene ligger i Odden Forsamlingshus (foto), og det andet i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter. Foto: Jesper Danscher

Region Sjælland og Falck har besluttet at oprette to nye kvikteststeder i Odsherred, nemlig i Havnebyen i Odden Forsamlingshus og i Hørve i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter.

For uge 10, der løber fra mandag den 8. marts til søndag den 14. marts, gælder det, at Odden Forsamlingshus har åbent for kviktest tirsdag, torsdag og lørdag, alle dage klokken ni til 19, mens kviktestcentret i Hørve har åbent mandag, onsdag, fredag og søndag, ligeledes mellem klokken ni og 19.