Odsherred får penge til opkøb af boliger

Godt 1,2 mio. kr. til at opkøbe tomme boliger på landet og sætte dem i stand. Den sum modtager Odsherred Kommune i 2018 fra Byfornyelsens forsøgspulje, og det kommer til at give det nye Lokalforumsudvalg en god start. Det skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Thomas Adelskov (S) siger om projektet: - Dette projekt er en rigtig god start for det nye Lokalforumsudvalg, som skal arbejde med bosætning. Det passer lige ind i vores eksisterende arbejde og fokus på byer og lokalsamfund og disses udvikling og giver en fantastisk mulighed for vores byer og lokalsamfund til at få nye kompetencer og økonomisk hjælp til at istandsætte og bygge boliger og gøre byerne attraktive for både børnefamilier og ældre.