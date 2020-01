Odsherred er sjaskvåd og varm

- Den foreløbige månedsmiddeltemperatur ligger på 5,4 °C, og når vi kombinerer den observation med vejrprognoser for resten af måneden, lander vi på enten 5,2 eller 5,3 °C. Den nuværende varmerekord lyder på 5,0 °C fra 2007, men den ser altså ud til at blive slået, når denne januar slutter, siger DMI's klimatolog Mikael Scharling til dmi.dk.

Det er nok de færreste, der er i tvivl om, at det er vådt i vejret for tiden, både i Odsherred og i resten af landet.

Vandet bekymrer

Her kan man i øvrigt også læse, at i 2019 fik den arktiske havis den tvivlsomme ære af en andenplads over år med mindst is.

Dertil er der en tydelig tendens mod, at den tilbageværende is bliver tyndere og yngre. For havis er dette ikke en positiv ting. Disse målinger startede i 1979.

Som om der ikke var nok former for vand at blive bekymret over.