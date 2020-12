Der skal ikke mange positive test-svar til, før en kommune som Odsherred skifter fra under 200 til over 200 og dermed bliver en rød kommune. Foto: Jens Wollesen

Odsherred er på vippen

Søndag var en god dag, da Odsherred Kommune sammen med Vordingborg Kommune var de eneste to kommuner på Sjælland, som var under 200-grænsen.

Men håbet om, at det går bedre, blev knust igen klokken 14 mandag, hvor Odsherred igen kom over den magiske grænsede og derfor skiftede farve til rød.

Mandagens incidenstal for Odsherred kom op på 206,9, hvilket får kommunen til at ligge i bunden af de røde kommuner sammen med Vejle med et incidenstal på 206,8.

Det relativt lave incidens­tal kan have betydning for, at plejecentrene i Odsherred endnu ikke er gået i gang med at vaccinere beboere og personale.