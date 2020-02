Naturen har ved Bjergene ser dejlig ud, men Odsherred har brug for mere natur. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Odsherred er bagud

Odsherred - 24. februar 2020 kl. 08:43 Af Jesper Danscher

Når Grønt Råd Odsherred på sit møde på torsdag ser på et oplæg, som en arbejdsgruppe har udarbejdet til mødet, er der flere overraskelser.

For geoparken halter bagud, når det gælder natur, faktisk er der blot halvdelen af det, som rapporten definerer som natur, sammenlignet med landsgennemsnittet.

Men når det gælder skov, står det straks bedre til, her er Odsherred over landsgennemsnittet . Her er altså mere skov end i resten af landet.

Når det gælder landbrugsjord, følger Odsherred landsgennemsnittet

Mulighed for at øge natur

Men rapporten peger også på, at det er muligt at øge naturarealerne i Odsherred, så kommunen kommer op på landsgennemsnittet.

Det kan ske ved at følge anbefalingerne i »Grønt Danmarkskort«, for så bliver naturarealerne i Odsherred fordoblede.

»De potentielle naturområder skal beskyttes mod indgreb i form af byvækst, vejanlæg samt tekniske anlæg med videre. De potentielle naturområder skal øge den biologiske mangfoldighed og forbedre og genskabe levesteder for hjemmehørende plante-og dyrearter«, som det hedder i anbefalingerne fra Grønt Danmarkskort.

- Der er behov for en klar udmelding om. at kommunen på sigt ønsker at inddrage disse arealer som beskyttet natur, skriver arbejdstruppen som en kommentar til anbefalingerne.

Odsherred Kommune arbejder med Grønt Danmarkskort.