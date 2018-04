Se billedserie Formand for Bibliotekarforbundet, Tine Segel, mener at opslaget fra Odsherred Bibliotek og Kulturhuse er bekymrende. Foto: Jakob Boserup Foto: Jakob Boserup

Odsherred-bibliotek får løftet pegefinger af forbund

Odsherred - 10. april 2018 kl. 21:39 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tænkt som en hyggelig sommerferie-event på Rørvig Bibliotek - men formuleringen af Odsherred Bibliotek og Kulturhuses tilbud til feriegæster om at blive biblioteks-værter på det selvbetjente bibliotek vækker bekymring i Bibliotekarforbundet.

- Vi er ikke imod frivillighed og samskabelse, når bare man bruger det som et supplement til det eksisterende bibliotekstilbud, der bygger på bibliotekar-faglighed. Men opslaget kan, i den måde det er formuleret på, minde om et stillings-opslag, og initiativet kan skabe misforståelser. Derfor er vi opmærksomme på sagen, siger formand for Bibliotekarforbundet, Tine Segel.

Hun har været i kontakt med leder af Odsherred Biblioteker og Kulturhuse, Jesper Lorentz Bertelsen.

- Vi har haft en god dialog, og der er ikke tvivl om, at han er en chef, der virkelig vil det biblioteksfaglige og har ambitioner for bibliotekerne i Odsherred. Men jeg har stadig en bekymring, fordi initiativet bevæger sig på en grænse, og man kan diskutere, om det ikke går over grænsen i en tid, hvor der er pres på og besparelser i den offentlige sektor, siger Tine Segel.

- I tilfældet Rørvig Bibliotek er opslaget formuleret, så det kan misforstås. Man efterlyser en person, der blandt andet skal lave udstillinger og book-talks og materiale-indkøb - det er normalt opgaver, der varetages af bibliotekarer, siger formanden.

- Jeg har medlemmer, som har vikariater, og som jo ville kunne bruge sådan nogle timer til at komme i job, samt opretholde deres erfaring og eventuelle ret til dagpenge. Man skal være opmærksom på, hvordan man formulerer den slags opslag, og hvilke konsekvenser det kan få for bibliotekernes udvikling, mener formanden.

Jesper Lorentz Bertelsen, mener ikke, at han er gået over grænsen i sit opslag.

- Det er ment som en sjov event og er på ingen måde et forsøg på at presse bibliotekarer ud. Tværtimod er der afsat flere bibliotekar-timer til eventen, fordi der skal bruges bibliotekarer til at hjælpe værten, siger Jesper Lorentz Bertelsen.

Han mener ikke, at opslaget er formuleret, så det kan mistolkes.

- Min erfaring efter at have arbejdet med frivillige i mange år er, at man skal tage de frivillige alvorligt. De skal til samtaler, inden de går i gang, og de skal have præciseret, hvad de skal tage sig af. Vi lægger stor vægt på, at de ikke skal tage sig af bibliotekarernes arbejde, siger Jesper Lorentz Bertelsen.

Han fortryder ikke formuleringen i opslaget.

- Jeg har ikke noget imod at gå lige til grænsen, så længe vi ikke overskrider den, og det synes jeg ikke, vi har gjort her. Jeg mærker på mit eget personale, at de er glade for de nye tiltag, siger bibliotekslederen.