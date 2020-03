Odsherred aflyser møder

Statsministerens seneste meldinger om tiltag for at inddæmme coronasmitte får også konsekvenser i Odsherred Kommune.

Borgmester Thomas Adelskov (S) fortæller, at kommunen aflyser alle større arrangemneter, blandt andet et møde på lørdag for nye borgere samt to borgermøder den 23. og den 24.marts om forberedelser til næste års Tour de France.