Odsherred Zoo klar med nyrenoveret tropehus

- Vi har måtte lade udendørs være udendørs. Vi kan ikke gøre noget udenfor, for enten er der frosne søer, eller også er der oversvømmede folde, og vi kan heller ikke male. Vi håber, at folk bare synes det er skønt at gå en tur og se dyrene igen, og bærer over med de udvendige mangler, siger zoo-direktør Joan Thøgersen og fortæller, at mange stamkunder benytter påske-åbningen til at købe deres sæsonkort, og den tradition skal ikke brydes, selvom påsken falder tidligt i år.