Odsherred Kommune vil lease sit it-udstyr

Odsherred - 24. april 2021 kl. 08:56 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Den teknologiske udvikling farer af sted, og det gælder ikke mindst for it. Odsherred Kommune vil fremover arbejde efter en model, hvor man leaser it-udstyret. Det besluttede økonomiudvalget forleden.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) forklarer, at kommunens investering i it-teknologi har været præget af, at emnet har været en del af de årlige politiske budgetforhandlinger, og det har betydet, at investeringerne er kommet med en vis uregelmæssighed.

- Vi har jo stået i et valg mellem at bruge penge på nye computere eller eksempelvis at renovere skoler. På den måde blev it prioriteret i nogle hug, men det har haft som konsekvens, at noget it-udstyr kan risikere at blive gammelt, siger Thomas Adelskov.

Han peger på, at leasing- modellen, som økonomiudvalget godkendte, betyder, at medarbejderne fremover får et klarere syn på, hvornår deres it-udstyr skal udskiftes.

- Det skulle forhåbentlig også betyde, at vi får it-udstyr til tiden, altså at der er kommer en større forsyningssikkerhed. Lige nu oplever vi, at når vi bestiller, så kan vi risikere, at udstyret ikke er til at få fat i, siger Thomas Adelskov.

Han forventer ikke, at leasing-modellen vil få den store økonomiske betydning.

- Med de renter, der er i dag, er det ikke meget dyrere. Nu har vi også fået en model for, hvordan vi kan sælge vores brugte it-udstyr tilbage. Det kan sagtens gå hen og blive en økonomisk gevinst for os, siger Thomas Adelskov, som også oplyser, at kommunale institutioner, der har lavet nogle særlige aftale med leverandører - det gælder for eksempel Højby Skole - fortsat kan gøre dette.