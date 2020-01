Oddens sauna er nu i hus

Saunaen skal have base på YdreLand, der ligger omtrent for enden af Grøftekanten på Yderby Lyng med udsigt over Sejerøbugten, men være tilgængelig og brugbar for alle på Odden - foreninger, lokalbefolkning, sommerhusgæster. Netop derfor bliver den placeret på en trailer og er derved mobil.

- En ting er jeg særligt glad for, nemlig at flere skriver »Tillykke til Odden« og »Tillykke til os« på Facebook. For den kommende sauna på YdreLand er et bidrag til hele Odden og alle os, der huserer her, og ikke kun til YdreLand. Og det har netop været vigtigt for mig, at folk skulle opfatte saunaen som et sted for alle. Derfor valgte jeg at køre det som et crowd­funding-projekt, siger Maj D.