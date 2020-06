Oddenbørn må vente med gaver fra dronnningen

De to elever i 3. klasse på Odden skole, Elias og Gry, som stod bag et af de 98 portrætter, som dronning Margrethe fik overrakt for nylig i anledningen af majestætens 80 års fødselsdag, må endnu en gang væbne sig med tålmodighed. Først blev muligheden for at eleverne kunne overrække maleriet personligt aflyst på grund af corona. NU har dronning Margrethe sendt en gave de til de to elever, som tak for deres portræt, men fordi sommerferien banker på og borgmester Thomas Adelskov (S), som skal overrække gaverne, har en fyldt kalender, må Elias og Gry vente til august med at se, hvad dronningen har sendt til dem.