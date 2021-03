Miljøministeren har fået en række spørgsmål i forlængelse Kystdirektoratet holdning i sagen om udgravning af Odden Færgehavn. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Odden-sag kommer op i Folketing Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Odden-sag kommer op i Folketing

Odsherred - 14. marts 2021 kl. 12:52 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Som tidligere omtalt på sn.dk, har Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendt Kystdirektoratets afgørelse om sandrensning syd for Odden Havn.

Nu er sagen så landet på miljøminister Lea Wermelins (S) bord. Det er folketingsmedlem Rasmus Nordqvist (SF), der har stillet fem spørgsmål til ministeren om sagen.

Kystdirektoratet gav i 2020 har Sund & Bælt, som ejer Odden Færgehavn, lov til at oprense sand i færgelejet. Oprensningen skal sikre, at havet er tilstrækkelig dyb til, at færgerne ikke støder på grund. Havnen har nu en dybde mellem 2 og 10 meter.

Det sand, som fjernes, skal placeres i et område syd for havnen. Odsherred Kommune indgav et høringssvar i forbindelse med ansøgningen fra Sund & Bælt. Kommunen anførte, at der var væsentlige miljømæssige grunde til at placere sandet nord for færgehavnen. Men Kystdirektoratet tog i sin afgørelse ikke taget hensyn til kommunens argumenter.

Kommunen klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har besluttet, at Kystdirektoratet skal behandle sagen forfra. Med til historien hører, at Sund & Bælt er positiv over for at anbringe sandet nord for havnen.

Rasmus Nordquist har stillet disse spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin (S):

1. Hvad er den juridiske begrundelse for Kystdirektoratets beslutning om ikke at anvende havbundsmaterialer til at erstatte jomfruelige råstoffer og dermed at dumpe/by-pass havbundsmaterialerne til skade for ålegræs og bundfauna?

2. Hvilke juridiske muligheder har Miljøstyrelsen for at blokere for miljø- og naturskadelige afgørelser i Kystdirektoratet?

3. Er det almindelig praksis at tillade dumpning af havbundsmaterialer, når alternativerne er dyrere, og hvilken lovhjemmel er der til denne praksis?

4. Hvad agter ministeren at foretage sig for at forøge nyttiggørelsen af havbundsmaterialer?

5. Vil regeringen forbyde klapning og by-pass af havbundsmaterialer i områder med eller potentiale for ålegræs, for eksempel i vandrammedirektivområder?