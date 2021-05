Byrådssalen i Højby trænger til en udvidelse, men det bliver ikke i år. Foto: Mik Foto: Mik

OK at udskyde udvidelse af byrådssal

Odsherred - 26. maj 2021 kl. 08:54 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Priserne på byggematerialer stiger og stiger, og derfor har partierne i byrådet forhandlet sig frem til en prioritering af anlægsopgaverne i 2021. Tirsdag blev prioriteringen så vedtaget af et enigt byråd. Og det betyder, at den planlagte udvidelse af byrådssalen i Højby udskydes et år eller to.

Samtidig vedtog byrådet samlede tillægsbevillinger på 3,3 mio. kr.

Allan Andersen (S) fremhævede, at der bliver gennemført mange anlægsprojekter i år, trods prisstigningerne.

- Vi havde egentlig aftalt, at byrådssalen i Højby skulle udvides på grund af pladsmangel. Men ved at se bort fra dette i år, går det mindst ud over borgerne. Mange andre projekter er vigtigere. Det kunne vi blive enige om, og det, synes jeg, er rigtigt, rigtigt fint, sagde Allan Andersen, som understregede, at prioriteringen af anlægsopgaver kunne betyde, at man skulle tage nogle penge op af kommunekassen.

- Det gør vi med åben pande. I økonomiudvalget har vi sagt, at vi skal have projekterne gennemført, sagde han.

Odsherred Kommune har en politik om at have 120 millioner kroner.

- Det går nok også i 2021, men det kan godt være at det kommer til at knibe lidt i 2022, sagde Arne Mikkelsen (SF), som ikke var bekymret over en eventuelt faldende likviditet.

- Jeg har set denne kommune have betydeligt alvorligere likviditetsproblemer, så den klarer vi nok, sagde Arne Mikkelsen, som også mente, det var fornuftigt at udskyde udvidelsen af byrådssalen.

Niels Nicolaisen (V) sagde, at gruppeformændene havde frygtet, at der skulle skæres flere anlægsopgaver væk i år. Han præciserede, at Venstre ikke er glade for tillægsbevillinger.

- Men det er også svært at finde nogle anlægsopgaver, som vi alle kan blive enige om skal udskydes. Nu udskyder vi byrådssalen, sagde han og pegede på, at det ikke er sikkert, at det i sidste ende bliver nødvendigt med et kassetræk - det afhænger af, hvordan det går med anlægsopgaverne i løbet af året. Niels Nicolaisen understregede også, at Venstre ikke vil være med til yderligere lånoptagelse.

Gitte Hededam (S), formand for kultur-og folkeoplysningsudvalget, glædede sig over, at der blev fundet penge til at begynde på en renovering af Malergården.

- Vi ved alle, at det er meget, meget påtrængt. Renoveringen betyder, at sæsonen kan udvides, og ikke mindst så kan vi holde skoletjenesten åben hele året, sagde Gitte Hededam.