En elev på Odsherreds Gymnasium er blevet testet positiv for Covid-19. Foto: Preben Moth

OG-elev er corona-smittet

En 3.g'er på Odsherreds Gymnasium er blevet testet positiv for corona.

- Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så eleven er sendt hjem, og vi har opsporet, hvem der på skolen har været i nær kontakt med eleven. Disse er også sendt hjem og skal igennem nogle test. Vi er rigtig opmærksomme på, hvad der sker i forhold til corona, og vi er skarpe på at holde afstand og spritte af, siger Niels-Peter Babalola Andersson, som gør opmærksom på, at retningslinjerne for gymnasierne adskiller sig folkeskolernes.