Mie Nielsen Blom, i midten, kan fremover bryste sig af titlen som ambassadør for æg og slagtekyllinger.

Send til din ven. X Artiklen: Nyudnævnt ambassadør for æg og kyllinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyudnævnt ambassadør for æg og kyllinger

Odsherred - 02. marts 2020 kl. 14:39 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mie Nielsen Blom, fra Asnæs, er blevet udnævnt som ambassadør for æg og slagtekyllinger.

Hun er uddannet agronom, arbejder som chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer, og på den årlige fjerkrækongres, hvor der var over 300 deltagere, blev hun udnævnt som ambassadør for æg- og slagtekyllingebranchen.

En ære, der kun er få forundt, og hun erkender gerne, at hun er stolt over anerkendelsen.

»Det er en anerkendelse og omfatter som sådan ikke mere end det, men selvfølgelig også, at man fremmer og betjener fjerkræbranchen bedst muligt, og er med til at servicere og sikre de bedste vilkår for den danske produktion af både æg og slagtekyllinger,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Kåringen foregår hvert år, og det er bestyrelsen for Landbrug og Fødevarer, der udpeger en ambassadør, og da det sædvanligvis er producenter og forskere, der udnævnes, er æren kun større for Mie Nielsen Blom.

»I år var jeg så, så heldig at jeg fik prisen for både æg og slagt, og blev dermed ambassadør for begge. Det er jeg rigtig stolt og beæret over. Ikke mindst fordi det er producenterne, altså landmændene, der har valgt mig,« siger hun til Nordvestnyt.

Mie Nielsen Blom er en rutineret kvinde, der har arbejdet med fjærkræbranchen i over 20 år, hvor hun bistår landmændene med alt inden for lovgivning, salmonellaforebyggelse og handlingsplaner samt hele branchens veterinære beredskab for de farligste fjerkræsygdomme, og hun slår fast, at hun er på sin rette »hylde.«

»Jeg brænder for branchen og kæmper meget gerne for deres vilkår,« siger hun til avisen.