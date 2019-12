Byrådsmedlem Hanne Pigonska (V) deler ud af sine nytårsforsætter. Foto: Soren Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nytårsforsæt: Nisserne ryger ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytårsforsæt: Nisserne ryger ud

Odsherred - 28. december 2019 kl. 22:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsforsætter handler ofte om rygestop og slankekure, men for politikerne i Odsherred byråd er der lidt tungere og mere omfattende visioner på ønskelisten. Nordvestnyt har spurgt ind til de politiske ønsker for det nye år. Hanne Pigonska (V) sender retter blandt andet sin politiske nytårsraket mod folkeskolerne med håbet om, at de nye skoler vil virke under den nye skolestruktur:

- Som medlem af både børne- og uddannelsesudvalget og social- og forebyggelsesudvalget er det netop disse udvalg, hvor udgifterne løber fra budgetterne. Besparelser vil berøre både borgere og personale, men hvis ikke der kommer kontrol over områderne bliver det kun værre. Så jeg håber virkelig, at der kommer hold om det, så vi igen kan sætte fokus på udvikling.

Jeg glæder mig til, at de nye indsatser for borgere med demens og deres pårørende viser deres værd, Ligesom de fem særlige pladser på bakkegården for borgere med demens gerne skulle gøre hverdagen bedre for både borgere, personale og pårørende. Jeg vil arbejde for at disse pladser kan øges med yderligere fem pladser i den nordlige ende på Præstevænget og forhåbentlig kan kommunen ad åre øge antallet på de to plejecentre yderligere.

Jeg glæder mig over, at Baeshøjgård ser ud til at fortsætte under OK-fondens ledelse, men er trist ved, at det ser ud til, at flertallet vil beslutte, at der skal være kommunal repræsentation i bestyrelsen. Det er i min verden en klar fejl. Selv om Baeshøjgård drives med samme ramme, som de kommunale plejecentre, så skal det netop være frit i forhold til kommunal indflydelse i bestyrelse. Så det ærgrer mig, at flertallet i den grad vil ødelægge noget af det fine selvstyre de har i dag.

Jeg glæder mig til, at se de nye skoler virke under den nye struktur og jeg er sikker på, at det bliver godt. Forhåbentlig kan det snart aflæses i højere trivsel og karakterer hos eleverne, mindre vikardækning og flere ansøgninger til ledige stillinger. Det vil samtidig være tegn på gode arbejdspladser med god trivsel for medarbejderne.

Samtidig håber jeg, at skolebestyrelserne kan være med til at vise vejen for det gode skole hjem samarbejde med engagerede lærere.

Jeg glæder mig over, at biblioteket i Hørve flytter i hallen og håber, at det vil give øget lyst til læsning hos kommunens børn og unge.

Sidst men ikke mindst så er det mit ønske, at hele byrådet samarbejder om at finde de bedste løsninger på kommunens udfordringer.

Hos mig er julen slut senest dagen før nytårsaften, så det nye år starter uden nisser og andet godtfolk.

Min nytårsaften foregår stille og roligt med rigtig god mad, skriver Hanne Pigonska.