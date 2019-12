Byrådsmedlem Thomas Nicolaisen (R) deler ud af sine nytårsforsætter.

Nytårsforsæt: Klima på dagsordenen

Odsherred - 27. december 2019 kl. 22:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsforsætter handler ofte om rygestop og slankekure, men for politikerne i Odsherred byråd er der lidt tungere og mere omfattende visioner på ønskelisten. Nordvestnyt har spurgt ind til de politiske ønsker for det nye år. For byrådets radikale enmandshær, Thomas Nicolaisen (R), er det med et håb om fortsat samarbejde i hele byrådet, han skyder den politiske nytårsraket af:

- Klimadagsordenen kommer til at præge byrådet. Ikke bare i 2020, men i mange år frem. De første sten lægges til et omfattende fokus oven på klimaloven. Det er en opmærksomhed der skulle have været for mange år siden, men det kan ikke hjælpe noget, at se tilbage. Eneste vej er, at se frem og få lavet klima- og miljøinitiativer for kommende generationer.

Jeg ønsker at vi får skabt et økonomisk råderum, der gør, at vi kan arbejde endnu mere visionært i de næste år. For eksempel med en fundraising strategi.

Derudover, at vi sætter overlæggeren lidt højere over for alle de frivillige der i foreninger og klubber hver dag året rundt løfter en stor og betydelig opgave til gavn for fællesskabet.

Jeg glæder mig hver dag over at et ganske stort flertal i byrådet er enig i de store beslutninger og retningen for Odsherred Kommune. Så kan jeg godt leve med, at det er de helt små sager, der ofte trækker de store overskrifter. For i bund og grund er vi sat til at løse en opgave, i vælgernes tillid til, at vi kan samarbejde, og det sker ganske ofte. Det er mit nytårsforsæt, at det kan forsætte, skriver Thomas Nicolaisen.

Nytårsaften fejres med gode venner i Lumsås, hvor der er højt til loftet og tid til gode input, skriver Thomas Nicolaisen.